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انجاز لشيباني في سباحة دبي

17
MARCH
2022
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"Ocean man  -dubai"حقق السبّاح ايهاب شيباني انجازاً لبنانياً في سباق  الاماراتي الدولي، بعدما حلّ في المركز الثاني في الفئة المفتوحة لمسافة 5 كلم، والأوّل في فئته، مسجلاً زمناً قدره 1.11.11 ساعة.
 
وأتبع شيباني انجازه بآخر لا يقلّ أهمية، بعدما حلّ في المركز الاول في الفئة المفتوحة لمسافة 1.5 كلم، مسجلاً 23.48 دقيقة، علماً أنه شارك في السباقين عدد كبير من السبّاحين العرب والعالميين.
 
واللافت ان شيباني ينتمي الى مدرسة "برو سويم" للسباحة، التي ترفد نادي النجاح بالأبطال، والتي يشرف عليها صاحبها المدرب الوطني القدير محمد صقر.  
 
وبعد الانتصارين المزدوجين، اعتبر صقر، الذي رافق اللاعب الى الامارات، ان ما حققه السبّاح البطل كان نتيجة جهد وتمرين كبيرين، على رغم الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
 
ووعد صقر بنتائج مماثلة "كما تعوّدنا"، خلال مشاركة سباحي وسباحات نادي النجاح و"برو سويم" في السباقات المحلية والخارجية، آملاً في أن تكون الظروف أفضل "لكي تكون نجاحات أبطالنا أكثر".
 
وبعد السباق، وجرياً على عادته، أقام فادي الصفدي، صاحب سلسلة مطاعم "الصفدي" في الامارات، حفل تكريم لشيباني، علماً أن الصفدي دأب على تكريم الرياضيين اللبنانيين الذين يشاركون في الفعاليات الرياضية في الامارات.
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