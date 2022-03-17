living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة الامارات بالقوس والنشاب اللبناني وديع مطر في المركز الثالث

17
MARCH
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز  اللبناني وديع مطر المركز  الثالث في الترتيب النهائي العام في مشاركته الأولى ببطولة الامارات العربية المتحدة المفتوحة في القوس والنشاب والتي شارك فيها اكثر من 65 منافس ونظّمها الاتحاد الاماراتي للقوس والنشاب  .وفي التفاصيل وفي المرحلة الثالثة من البطولة أحرز مطر ميدالية ذهبية وأضاف اليها ميدالية فضية في المرحلة الرابعة والأخيرة ليصعد الى منصة التتويج النهائية للبطولة في المركز الثالث خلف الهندي مبارك زاوري حامل اللقب ومواطنه نيشانت فينود.
 
ويمارس مطر هواية صيد الطرائد الكبرى  بواسطة القوس والنشاب منذ العام 2009 وسبق له ان شارك في مسابقات في عدد من الدول الأفريقية ونيوزيلندا .
 
وسبق  لمطر ان حاز على جائزة دولية من "نادي سفاري الدولي" الأميركي الشهير نظراً لبراعته في هذا النوع من الرياضة التي تتطلّب التركيز والسرعة والصبر .وتلقى دعوة لاستلام  الجائزة في لاس فيغاس(الولايات المتحدة الاميركية) في شهر كانون الثاني الفائت لكن لظروف عمله لم يستطع تسلّمها شخصياً فتمّ ارسالها له بواسطة البريد.
 
ويقول مطر" انا  فخور باحراز الميدالية البرونزية في بطولة الامارات في هذه الرياضة في مشاركتي الرسمية الأولى في البطولة ولدي خطط للمشاركة في العديد من المسابقات في عدد من الدول في جميع أنحاء العالم.أهدي هذه الميدالية الى وطني الحبيب لبنان الذي يعيش أوضاع سوداوية خاصة على الصعيد الاقتصادي".
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout