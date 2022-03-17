بطولة الامارات بالقوس والنشاب اللبناني وديع مطر في المركز الثالث

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أحرز اللبناني وديع مطر المركز الثالث في الترتيب النهائي العام في مشاركته الأولى ببطولة الامارات العربية المتحدة المفتوحة في القوس والنشاب والتي شارك فيها اكثر من 65 منافس ونظّمها الاتحاد الاماراتي للقوس والنشاب .وفي التفاصيل وفي المرحلة الثالثة من البطولة أحرز مطر ميدالية ذهبية وأضاف اليها ميدالية فضية في المرحلة الرابعة والأخيرة ليصعد الى منصة التتويج النهائية للبطولة في المركز الثالث خلف الهندي مبارك زاوري حامل اللقب ومواطنه نيشانت فينود.

ويمارس مطر هواية صيد الطرائد الكبرى بواسطة القوس والنشاب منذ العام 2009 وسبق له ان شارك في مسابقات في عدد من الدول الأفريقية ونيوزيلندا .

وسبق لمطر ان حاز على جائزة دولية من "نادي سفاري الدولي" الأميركي الشهير نظراً لبراعته في هذا النوع من الرياضة التي تتطلّب التركيز والسرعة والصبر .وتلقى دعوة لاستلام الجائزة في لاس فيغاس(الولايات المتحدة الاميركية) في شهر كانون الثاني الفائت لكن لظروف عمله لم يستطع تسلّمها شخصياً فتمّ ارسالها له بواسطة البريد.

ويقول مطر" انا فخور باحراز الميدالية البرونزية في بطولة الامارات في هذه الرياضة في مشاركتي الرسمية الأولى في البطولة ولدي خطط للمشاركة في العديد من المسابقات في عدد من الدول في جميع أنحاء العالم.أهدي هذه الميدالية الى وطني الحبيب لبنان الذي يعيش أوضاع سوداوية خاصة على الصعيد الاقتصادي".