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بشكل مفاجئ.. كلوب يضع صلاح على الدكة في "موقعة الحسم"

17
MARCH
2022
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بشكل مفاجئ، قرر المدرب الألماني يورغن كلوب وضع النجم المصري محمد صلاح، على دكة البدلاء، في المباراة الحاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال، بالرغم من أنباء جاهزيته الكاملة للعب.
 
وكشف ليفربول عن التشكيلة الأساسية المشاركة أمام أرسنال، على استاد الإمارات، مساء الأربعاء، والتي لم يكن من ضمنها محمد صلاح، ليشارك الثلاثي، الكولومبي لويس دياز، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي ديوغو جوتا، في خط الهجوم.
 
وكان النجم المصري قد تعرض لإصابة أمام برايتون، قبل أيام قليلة، مما دفع الخبراء لتوقع غياب صلاح عن الموقعة، نظرا لضيق الوقت، لكنه عاد للتدريبات في وقت قياسي، وأعلن الفريق أنه جاهز للعب.
 
وتعتبر المباراة ذات أهمية كبيرة، لأن ليفربول سيقترب بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي، في حال حقق الانتصار على أرسنال.
 
ويعتبر أرسنال من الخصوم المفضلة لصلاح، حيث سجل في مرماهم 7 أهداف من 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بقميصي ليفربول وقبله تشلسي.
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