سلة: نتائج الأسبوع الاول من بطولة الشركات

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انطلقت بطولة الشركات في كرة السلة من تنظيم "سبورتس مانيا " وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة على ملاعب "أم 13" وبمشاركة ١٦ فريق.

وفي ما يلي نتائج الاسبوع الاول:

- فاز أراميكس على فريق "نجيم هوم ديكير" بنتيجة(٥٣-٤٦) وكان افضل لاعب في المباراة رودولف الزين.

- فاز زيكولا على لوكال هوست بنتيجة( ٥٧-٥٣ )وكان افضل لاعب يورغو أيوب.

- فاز مسلّم غروب على اي تي جي / ميديس غروب بنتيجة( ٧٥-٣٩) وكان افضل لاعب جورج صليبي.

- فاز كريبتو بنك على كلوب هاوس بنتيجة (٩٣-٦٢) وكان أفضل لاعب بوب هندي.

-فاز المحامون ورفاقهم على ايليكترا بنتيجة( ٩٥-٥٣) وكان فريد شقير افضل لاعب في المباراة.

- فاز آريبا على برودان بنتيجة( ٦٣-٥٦) وكان رواد سالم أفضل لاعب.

- فاز مونتي موبايل على "ان موبايل" بنتيجة (٧٠-٦٦ )وكان أفضل لاعب حسن صبّاغ.