كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو برونزية لراي الراعي من المون لاسال

A + A -

أحرز لاعب نادي المون لاسال راي الراعي(وزن فوق 87 كلغ) ميدالية برونزية في مسابقة "كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو للقارة الآسيوية " التي نظمها الاتحاد الأيراني في العاصمة الايرانية طهران.ففي الدور الأول نجح الراعي في الفوز على لاعب ايراني(16-14) في لقاء مثير وعلى لاعب باكستاني وبسهولة(12-6).

وفي الدور نصف النهائي واجه الراعي اللاعب الايراني الحائز على لقب بطولة العالم سجاد مرداني و بعدما تقدّم اللبناني في أول جولتين، انتهت المباراة لمصلحة الأيراني في الجولة الأخيرة بنتيجة (14-11).

وتُعتبر هذه البطولة وهذه الميدالية مهمة جداً لتقدّم الراعي على لائحة التصنيف العالمي الذي يصدره شهرياً الاتحاد الدولي للتايكواندو.

يشار الى ان المدرب الايراني بطل العالم السابق فرزاد عبد اللهي هو مدرب نادي المون لاسال وشارك كمدرب للراعي في المسابقة.