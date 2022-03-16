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تشافي يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة لضم صلاح في الصيف المقبل

16
MARCH
2022
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كشفت صحيفة "آس"، أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، يرغب في التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحال فشلت مفاوضات ضم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف نادي بوروسيا دورتموند.
 
وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، أن تشافي أبدى إعجابه بقوة صلاح البدنية، واعتياده الدائم على تسجيل حوالي 30 هدفا في الموسم، مضيفة أن الاتصالات مع محيطه إيجابية.
 
وأكدت أن تشافي ينتظر إيفاء رئيس برشلونة، خوان لابورتا، بوعده له بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل في الصيف المقبل.
 
وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن هالاند يعد مطمعا لجميع الأندية، نظرا لقيمته التهديفية وكذلك سنه الصغير، إذ يتنافس برشلونة مع عدة أندية لضمه، لكن بحال لم يتحقق حلم تشافي بضم المهاجم النرويجي فإن صلاح، الذي لم يجدد عقده حتى اللحظة مع ليفربول، قد يكون خيارا مثاليا.
 
ونوهت الصحيفة، بأن برشلونة مستعد للرهان على صلاح، خاصة وأنه في عمر 29 عاما، ولا يزال أمامه 3 أو 4 أعوام للعب بأفضل مستوى، وقد تصل قيمة صفقة التعاقد مع النجم المصري بين 60 إلى 70 مليون يورو.
روسيا اليوم
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