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ريال مدريد يوجه إنذارا شديد اللهجة لبرشلونة من بالما دي مايوركا

16
MARCH
2022
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واصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه ريال مايوركا (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وسجل الجناح البرازيلي الطائر فينيسيوس جونيور الهدف الأول للفريق الملكي عند الدقيقة 55، بينما تكفل زميله المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما بإحراز الهدفين الآخرين في الدقيقتين (77 من ضربة جزاء، و82) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "إيبيروستار" في مدينة بالما دي مايوركا.
 
وأصبح بنزيما اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلا للأهداف في التاريخ مع الأندية والمنتخب برصيد 413 هدفا محطما رقم مواطنه تييري هنري (411 هدقا)، حسبما ذكرت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية.
 
ووصل بنزيما إلى هدفه الـ311 سجلها خلال 593 مباراة بقميص ريال مدريد في كل البطولات، إضافة إلى 66 هدفا رفقة ليون الفرنسي خلال 148 مباراة.
 
ومع المنتخب الفرنسي، سجل بنزيما، البالغ من العمر حاليا 34 عاما، 36 هدفا في 94 مباراة دولية بكل المناسبات.
 
وعزز المهاجم الفرنسي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 22 هدفا متقدما بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه، زميله فينيسيوس جونيور.
 
وحقق ريال مدريد انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 66 نقطة، لبتعد في صدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن وصيفه إشبيلية.
 
ووجه فريق ريال مدريد بعروضه القوية في الفترة الأخيرة، إنذارا شديد اللهجة لغريمه التقليدي برشلونة قبل لقاء "الكلاسيكو" المرتقب الذي سيجمعهما يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ختام مباريات الجولة 29 من الليغا.
 
في المقابل، مني ريال مايوركا بالهزيمة الخامسة على التوالي، وبقي في المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.
روسيا اليوم
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