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قائد منتخب روسيا يطلب عدم دعوته لمعسكر المنتخب لأسباب عائلية

16
MARCH
2022
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طلب مهاجم نادي زينيت وقائد منتخب روسيا أرتيوم دزيوبا، عدم استدعائه للمنتخب الوطني في المعسكر التدريبي المقبل لأسباب عائلية، وفقا لما ذكره المدير الفني للمنتخب الروسي فاليري كاربين.
 
وقال كاربين في مقابلة نشرت على موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم: "تحدث مع أرتيوم عبر الهاتف، وأكد أنه يريد حقا اللعب للمنتخب الوطني. لكن الآن وبسبب الوضع الصعب في أوكرانيا حيث لديه العديد من الأقارب، فقد اعتذر وطلب لأسباب عائلية عدم دعوته للمعسكر التدريبي في مارس الجاري".
 
وأضاف كاربين: "اتفقنا مع دزيوبا على أننا سنبقى على اتصال معه وسنتابع أداءه مع زينيت".
 
وأعلن كاربين، أمس الثلاثاء تشكيلة المنتخب الروسي استعدادا للمعسكر التدريبي الذي سيقام في موسكو خلال الفترة ما بين 21 و27 مارس الجاري، وضمت القائمة 27 لاعبا.
 
وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي في 24 مارس الجاري، بالعاصمة موسكو، في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، على أن يلعب الفائز منهما على أرضه في الـ29 من الشهر ذاته، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك، لخطف بطاقة المشاركة في العرس الرياضي العالمي.
 
ولكن نتيجة قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، نهاية شهر فبراير الماضي، باستبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن المنتخب الروسي حرم من مواجهة نظيره البولندي.
 
وطلب الاتحاد الروسي لكرة القدم تعليق العقوبات التي فرضها "اليويفا"، لكن محكمة التحكيم الرياضية رفضت أمس الثلاثاء الطلب الروسي.
 
وستبقى الفرق الروسية مستبعدة من المسابقات الأوروبية حتى يتم البت في الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي، في حين وعد القضاء الرياضي باتخاذ قرار في نهاية الأسبوع بشأن التعليق المحتمل للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تخض بالأساس مشاركة المنتخب الروسي في تصفيات كأس العالم.
روسيا اليوم
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