كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول بشأن صلاح

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بات النجم المصري محمد صلاح لائقا بما يكفي للمشاركة في تدريبات ليفربول قبل مباراة أرسنال، يوم الأربعاء، رغم خروجه مصابا في القدم خلال انتصار مطلع الأسبوع على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون، على ما أعلن يورغن كلوب مدرب الفريق.

واستبدل محمد صلاح في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-صفر بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وتورمت قدم الدولي المصري بعد المباراة، لكن كلوب قال إن أطباء الفريق أبلغوه بأن صلاح سيعود إلى تدريبات الفريق.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "مو لاعب قوي. كنا محظوظين للغاية. تورمت قدمه وكان يشعر بالألم لكن الأمور باتت أفضل اليوم.

ونقلت رويترز عن المدرب الألماني "تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي بأنه مستعد للتدريب. سنرى كيف يبدو ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب، ويمكنه تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة إذا تغلب على أرسنال صاحب المركز الرابع بعد تعادل فريق المدرب بيب غوارديولا بدون أهداف مع كريستال بالاس يوم الاثنين.

وقال كلوب "لقد شاهدت مان سيتي لمدة 65 دقيقة بالضبط لأسباب تتعلق بالتحليل، صدق أو لا تصدق. ليس لدي الوقت لمشاهدتهم لنهاية المباراة.

وأضاف "قدم بالاس مباراة جيدة وكذلك سيتي لكنه لم يستغل الفرص.. آخر 30 دقيقة لم أتابع المباراة لكني رأيت النتيجة وفوجئت بها.

وقال المدرب الألماني إن فريقه سيواصل الضغط على سيتي حتى نهاية المشوار.

وسيتواجه الفريقان في مباراة قد تحسم مصير اللقب في ملعب الاتحاد في 10 أبريل.

وقال كلوب "هذه هي الخطة. سنحاول مضايقة سيتي قدر الإمكان.

وأضاف "لدينا 10 مباريات لنلعبها وهناك عدد قليل من المباريات الصعبة حقا. كل مباراة في الدوري الممتاز صعبة، لكن القليل منها صعب بشكل خاص، سنخوض واحدة منها غدا.