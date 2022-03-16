living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول بشأن صلاح

16
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بات النجم المصري محمد صلاح لائقا بما يكفي للمشاركة في تدريبات ليفربول قبل مباراة أرسنال، يوم الأربعاء، رغم خروجه مصابا في القدم خلال انتصار مطلع الأسبوع على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون، على ما أعلن يورغن كلوب مدرب الفريق.
 
واستبدل محمد صلاح في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-صفر بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.
 
وتورمت قدم الدولي المصري بعد المباراة، لكن كلوب قال إن أطباء الفريق أبلغوه بأن صلاح سيعود إلى تدريبات الفريق.
 
وقال كلوب في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "مو لاعب قوي. كنا محظوظين للغاية. تورمت قدمه وكان يشعر بالألم لكن الأمور باتت أفضل اليوم.
 
ونقلت رويترز عن المدرب الألماني "تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي بأنه مستعد للتدريب. سنرى كيف يبدو ذلك".
 
 ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب، ويمكنه تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة إذا تغلب على أرسنال صاحب المركز الرابع بعد تعادل فريق المدرب بيب غوارديولا بدون أهداف مع كريستال بالاس يوم الاثنين.
 
وقال كلوب "لقد شاهدت مان سيتي لمدة 65 دقيقة بالضبط لأسباب تتعلق بالتحليل، صدق أو لا تصدق. ليس لدي الوقت لمشاهدتهم لنهاية المباراة.
 
وأضاف "قدم بالاس مباراة جيدة وكذلك سيتي لكنه لم يستغل الفرص.. آخر 30 دقيقة لم أتابع المباراة لكني رأيت النتيجة وفوجئت بها.
 
وقال المدرب الألماني إن فريقه سيواصل الضغط على سيتي حتى نهاية المشوار.
 
وسيتواجه الفريقان في مباراة قد تحسم مصير اللقب في ملعب الاتحاد في 10 أبريل.
 
وقال كلوب "هذه هي الخطة. سنحاول مضايقة سيتي قدر الإمكان.
 
وأضاف "لدينا 10 مباريات لنلعبها وهناك عدد قليل من المباريات الصعبة حقا. كل مباراة في الدوري الممتاز صعبة، لكن القليل منها صعب بشكل خاص، سنخوض واحدة منها غدا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout