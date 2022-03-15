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كرة طاولة: الأهلي صيدا بطل لبنان لفرق الناشئات لعام 2022

15
MARCH
2022
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أُقيمت بطولة لبنان لفرق الناشئات في كرة الطاولة على طاولات نادي المون لاسال (عين سعاده) بمشاركة سبعة أندية. وقد تمكّنت الشقيقتَان مريم الهبش وياسمينة الهبش (نادي الأهلي صيدا)  من احراز لقب البطولة بعد فوزهما في المباراة النهائيّة على فاطمة الدقدوقي وبيسان شيري من الأهلي الخيام (3-0) الذي حلَّ ثانيا". وفي تفاصيل اللّقاء وفي فئة الفردي فازت ياسمينة الهبش على فاطمة الدقدوقي (3-2) ومريم الهبش على بيسان شيري (3-0) .وفي الزوجي، فازت مريم وياسمينة الهبش على فاطمة الدقدوقي وبيسان شيري (3-0).
 
وحلَّ في المركز الثالث نادي شاريتيه دار النور المؤلّف من كريستي عريضة وماريا طنّوس وميا الدبس وهنا الشامي بفوزهن على نادي الرياضي بيروت(الذي حلّ رابعاً) و المؤلّف من هلا دمج وراما دعبول الذي حلَّ رابعا" فيما حلَّ المعني صيدا خامسا" والرياضي بعبدا سادسا" وهومنتمن بيروت سابعا".
 
وفي الختام، وزّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي ونائب الرئيس الدكتور عادل دمج وعضو الإتحاد كابي عريضة ورئيس اللّجنة الفنيّة فادي قسيس الكؤوس والميداليات على الفائزات.
 
قاد المباريات الحكّام وائل سيف الدين ، ربيع جرجس ، مصطفى الدقدوقي ، إيلي سليمان وإدوار نعمة وحكم عام البطولة عماد مرعب (شارة زرقاء).
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