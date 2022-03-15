الروسي مدفيديف يودع إنديان ويلز مبكرا ويتخلى عن صدارة التصنيف العالمي

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أقصي الروسي دانييل مدفيديف من الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بخسارته أمام الفرنسي غايل مونفيس، وسيتخلى بذلك عن صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ولم يهنأ مدفيديف بصدارة التصنيف العالمي سوى ثلاثة أسابيع، بعدما كان انتزعها في 28 فبراير من دجوكوفيتش الغائب عن الدورة الأمريكية لأنه لم يتم تطعيمه بلقاح فيروس "كوفيد-19" وبالتالي تم منعه من دخول الولايات المتحدة.

وضرب مدفيديف، الذي لم ينجح في تخطي الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز في مشاركاته السابقة، بقوة في المجموعة الأولى أمام مونفيس وحسمها لصالحه 6-4.

ولكن معنويات النجم الروسي اهتزت في المجموعة الثانية مع اهتزاز الأرض لفترة وجيزة بسبب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريشتر، فخسرها 3-6، ليضطر لخوض مجموعة ثالثة حاسمة كانت الكلمة الأخيرة فيها لمونفيس، الذي كسبها 6-1 وأنهى المباراة لصالحه في ساعتين وسبع دقائق.

وهي المرة الثانية التي يتغلب فيها مونفيس على لاعب مصنف أولا عالميا بعد الأولى على الإسباني رافائيل نادال عام 2009.

كما أن هذا الفوز هو الثاني لمونفيس على مدفيديف في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي مونفيس في الدور المقبل مع الإسباني كارلوس ألكاراس، الفائز بسهولة كبيرة على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و6-0.