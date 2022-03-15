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استقالة نائب رئيس اللجنة الأولمبية النرويجية احتجاجا على معاقبة الرياضيين الروس

15
MARCH
2022
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قدم نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية النرويجية، إيفين فاتردال، استقالته من منصبه، بسبب قرار استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات والبطولات الدولية.
 
وقال فاتردال في تصريحات لقناة NRK المحلية، إن هذا القرار (استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس) "يتناقض بشكل صارخ مع قيمي وأفكاري حول ما يجب أن تكون عليه الرياضة، لذلك قررت ترك منصبي، لأنني لا أريد أن أمثل هذا القرار أو أشارك فيه. ليس لدي أي توقعات بأن استقالتي ستؤدي إلى أي شيء، لكنني أقوم بذلك لأسباب تتعلق بضميري، وللدفاع عن زملائي الروس".
 
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، وفسر هذا القرار بـ"حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية".
 
كما قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
وفي الثالث من مارس، لم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "بكين 2022".
روسيا اليوم
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