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رد فعل أنتونيلا على إطلاق جماهير سان جيرمان صافرات استهجان ضد ميسي

15
MARCH
2022
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لم تستطع أنتونيلا روكوزو، إخفاء مشاعرها وهي تشاهد جماهير نادي باريس سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد زوجها ليونيل ميسي خلال مباراة الفريق أمام بوردو في الدوري الفرنسي.
 
ورفعت جماهير باريس سان جيرمان في مباراة بوردو (3-0)، أصواتها ضد لاعبي فريقها، وعلى وجه الخصوص ضد ميسي والبرازيلي نيمار، وذلك للتعبير عن غضبها من خروج "بي إس جي" من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على يد ريال مدريد.
 
ولم تتحمل أنتونيلا، التي تابعت المباراة من مدرجات الملعب، صيحات الاستهجان ضد زوجها، وظهرت وهي حزينة، وقامت بحركات توضح غضبها رغم محاولتها إخفاء شعورها.
 
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أنتونيلا عضت شفتيها، وفي علم النفس تعتبر الحركة تعبيرا عن رغبتها في البقاء هادئة وعدم الانفعال.
 
ولم يتكيف ميسي، الذي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لباريس سان جيرمان، مع الأجواء في العاصمة الفرنسية، ولم يظهر بمستواه المعهود، حيث اكتفى بتسجيل سبعة أهداف فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات.
روسيا اليوم
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