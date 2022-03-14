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الفنون القتالية المختلطة- مسابقة الـ"برايف" اللبناني محمد فخر الدين احرز لقب بطولة العالم للوزن الثقيل

14
MARCH
2022
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شارك لبنان في أضخم حدث رياضي قتالي في لعبة الفنون القتالية المختلطة  (MMA)  والتي نظمها الاتحاد الدولي للعبة "ايماف"( Immaf)  مع الاتحاد البحريني المضيف ومنظمة برايف FC العالمية في العاصمة البحرينية المنامة برعاية الشيخ خالد بن حمد ال خليفة. 
 
الحدث الاول كان بطولة ال"سوبر كاب" وهي البطولة الأقوى والتي تنظم لأول مرة وتخطت الجوائز المالية فيها ٢٥٠ الف دولار اميركي. 
 
وشاركت  من لبنان بعثة تألفت من رئيس البعثة نائب رئيس الاتحاد اللبناني وامين عام الاتحاد العربي حسن جزيني وعضو الاتحاد الدولي وأمين سر الاتحاد اللبناني وسام ابي نادر واللاعبين ريكاردو بشير(وزن 93 كلغ) وايلي منصور(وزن ال77 كلغ) وطوني ابي راشد(وزن ال70 كلغ) وتم اختيارهم للمنافسة من قبل الاتحاد الدولي ضمن فريق ابطال العرب الذي شارك مع باقي الفرق بالاضافة الى عبدو الحاج كحكم في البطولة. 
 
وترأس جزيني ايضا ادارة الفريق العربي ضمن الفرق المنافسة في البطولة والتي ضمت سبع دول عربية ،هي لبنان،الامارات العربية المتحدة،السعودية،مصر،تونس،العراق والمغرب. 
 
تنافس في بطولة الـ"سوبر كاب" أقوى ستة فرق في العالم وهي النخبة التي تأهلت من بطولة العالم التي نظمت منذ فترة في الامارات العربية المتحدة.
 
اما في بطولة "برايف" فقد شارك ادون ايوب عن فئة الهواة والبطل محمد فخر الدين (رئيس لجنة المحترفين في الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة) في  فئة المحترفين  واللاعب يوسف وهبة .
 
وجاءت  النتائج على الشكل التالي :
*السوبر كاب: فاز كل من ايلي منصور وريكاردو بشير وطوني أبي راشد في النزالات الا انهم لم يتأهلوا  كفريق الى النهائيات. 
* برايف : فوز مبهر للاعب اللبناني محمد فخر الدين حيث احرز لقب بطل العالم للوزن الثقيل بفوزه على منافسه  الجزائري محمد سعيد المعلّم وبات اللاعب العربي واللبناني الوحيد الذي يحمل لقبين في بطولة العالم وهما وزن الثقيل ووزن خفيف  الثقيل. ولم يحالف الحظ ادون ايوب.
 
محمد داغر
 
وخلال البطولتين استمر جزيني على تواصل مع رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة محمد داغر حيث واكب هذا الأخير  لحظة بلحظة  نزالات  اللاعبين اللبنانيين وهنأهم على أدائهم.كما اتصل داغر بالبطل فخر الدين مهنئاً باحرازه  اللقب العالمي في وزن الثقيل باسم اللجنة الادارية للاتحاد باسم عائلة اللعبة في لبنان.
بدوره ، وجّه جزيني الشكر الى داغر الذي كانت له اليد الطولى في مشاركة اللاعبين اللبنانيين في الاستحقاقين الدوليين الهامين.
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