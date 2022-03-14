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طاولة: أنترانيك (بيروت) بطل لبنان لفرق الناشئين

14
MARCH
2022
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أحرز  نادي أنترانيك (بيروت) لقب بطولة لبنان لفرق الناشئين في كرة الطاولة لعام 2022 وللسنة الثانية على التوالي بعد تغلّبه في المباراة النهائيّة على نادي الغدير (جبشيت) بنتيجة (3-1)  .
 
 مثّل نادي الأنترانيك محمد نور الهبش وسعد الدين الهبش وشربل أسطفان فيما مثّل الغدير (جبشيت) محمد بيروتي ورامز الدقدوقي وأحمد فحص.
 
وكانت البطولة قد إنطلقت بمشاركة 23 فريق على طاولات نادي المون لاسال(عين سعادة) وإنتقل منها ثمانية فرق للدور الثاني توزّعت على مجموعتَين .وفي ما يلي الترتيب العام للأندية:
 
1- أنترانيك بيروت 2- الغدير جبشيت 3- الأدب والرياضة كفرشيما 4- شباب الفوار زغرتا 5- اللّواء صيدا 6- الرياضي بعبدا 7- مار يوسف بيت الككو 8 – الأهلي صيدا.
 
وفي الختام، وزّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي والرئيس الفخري للإتحاد سليم الحاج نقولا والأمين العام  الدكتور بيار هاني الكؤوس والميداليات على الفائزين.
 
أشرف على البطولة رئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس و رئيس لجنة الحكّام جوزيف العقيقي وحكم عام البطولة عماد مرعب (عضو لجنة الحكّام في الإتحاد الدولي). قاد المباريات الحكّام وائل سيف الدين ، ربيع جرجس ، مصطفى الدقدوقي ، إيلي سليمان ومروان العميل.
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