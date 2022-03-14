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زياش ومزراوي يصدمان المغاربة ويرفضان العودة للمنتخب

14
MARCH
2022
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عبّر حكيم زياش لاعب تشلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأحد، عن رفضهما العودة إلى تشكيلة المنتخب الوطني المغربي.
 
ونشر النجم المغربي حكيم زياش عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" تدوينة، قال فيها: "أحب بلدي واللعب للمنتخب الوطني المغربي كان شرف حياتي، لذلك ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس جامعة الكرة اليوم، أنه سيتم اختياري مسبقا للمنتخب، لن أعود للعب للمغرب".
 
وأردف: "يؤسفني أن أخيب آمال الجماهير، لم يكن هذا قرارا سهلا، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدي خيار آخر، على الرغم من إعطائي كل ما لدي للفريق على مدار السنوات الست الماضية ودعمهم طوال حياتي، استمرت القيادة في نشر معلومات خاطئة عني وعن التزامي تجاه بلدي، جعلت أفعالهم من المستحيل بالنسبة لي الاستمرار في أن أكون جزءًا من الفريق".
 
واختتم: "شكرا لكل من دعمني، وأتمنى أن الأفضل للفريق في المستقبل، تركيزي الآن حول مستقبلي كلاعب لنادي تشلسي".
 
من جهته، قال مزراوي،  في تدوينة على "إنستغرام": "خلال السنة والنصف الأخيرة، لم يتم استدعائي للمنتخب الوطني دون أي تفسير أو سبب، وطوال هذه المدة، لم يتواصل معي أي شخص من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الطاقم التقني للمنتخب المغربي، ما جعلني أشعر بعدم احترام لشخصي، وهو إحساس لم أعشه من قبل".
 
وأضاف: "بالنسبة لي كلاعب وإنسان، لقد كانت مرحلة مؤلمة بالنسبة لي، بعد كل الأكاذيب التي قيلت عني من طرف وسائل الإعلام، لكنني فضلت الصمت، لأني أحب اللعب لمنتخب بلدي ولطالما بذلت كل ما لدي لتحقيق ذلك، لقد كان الأمر صعب بالنسبة لي وأنا بعيد عن المنتخب".
 
وواصل: "أعتقد أنني لم أكن أستحق هذه المعاملة، كما أن المدرب لم يُكلف نفسه التواصل معي أو لقائي، للحديث عن هذه الضجة التي أُثيرت حولي كلاعب للمنتخب الوطني، وكذلك لتوضيح الأخبار الخاطئة من حوالي، وبقلب منكسر قررت عدم تمثيل المنتخب الوطني في الموعد القادم، أتمنى الأفضل للمجموعة على أمل لقاءكم قريباً إن شاء الله".
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