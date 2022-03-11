living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن موعد ومكان قرعة كأس العالم "قطر 2022"

11
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حددت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم بكرة القدم 2022 الأول من أبريل المقبل موعدا لسحب قرعة نهائيات العرس الكروي العالمي.
 
وسيتم سحب القرعة في مركز المعارض والمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور 2000 ضيف من مختلف دول العالم.
 
وتشكل بطولة كأس العالم في قطر واحدة من البطولات الفارقة في تاريخ اللعبة، حيث تعتبر أول نسخة من البطولة ستقام مبارياتها على ثمانية ملاعب متقاربة من بعضها البعض مما سيمكن الجمهور ووسائل الإعلام من متابعة أكثر من مباراة من داخل الملعب في يوم واحد.
 
 
وتفتتح البطولة باستاد البيت بمنطقة الخور في الـ21 من نوفمبر على أن يقام الختام على ملعب استاد لوسيل في الـ18 من ديسمبر من العام الحالي.
 
يذكر أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم "قطر 2022" شهدت إقبالا غير مسبوق.
 
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد رفعت على كورنيش الدوحة مجموعة من أعلام الدول التي تأهلت منتخباتها رسميا للبطولة، فيما سيكتمل عقد المنتخبات المتأهلة قبل موعد القرعة بيومين حسب برمجة مباريات التصفيات المتبقية في مختلف القارات.
 
وتأهل 15 منتخبا من أصل 32 حتى الآن إلى نهائيات المونديال القطري ويتبقى 17 مقعدا شاغرا.
 
وضمن منتخب قطر المشاركة في العرس الكروي العالمي باعتباره مستضيف البطولة، بينما تأهلت
ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من أوروبا، والبرازيل والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية من آسيا.
 
ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وخمسة منتخبات من إفريقيا، فيما تتكون حصة ممثلي قارة آسيا من أربعة مقاعد ونصف، ومثلها لقارة أمريكا الجنوبية، وثلاثة مقاعد ونصف لأمريكا الشمالية، ونصف مقعد لأوقيانوسيا.
 
وستحسم خلال الشهر الحالي أسماء الخماسي الإفريقي، والثلاثي الأوروبي المتبقي، وثلاثي أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، ومنتخبين آسيويين، وآخرين من قارة أمريكا الجنوبية، بينما تتحدد هوية باقي المتأهلين من خلال ملحق "الفيفا" في شهر يونيو المقبل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout