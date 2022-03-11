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مبابي يخرج عن صمته بعد الخسارة المريرة أمام ريال مدريد

11
MARCH
2022
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كسر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حاجز الصمت بعد خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء بنتيجة 3-1.
 
وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم الخميس: "إنها لحظة صعبة، كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا هدفا كبيرا بالنسبة لنا، لكننا فشلنا".
 
وأضاف المهاجم الشاب البالغ 23 عاما: "الموسم لم ينته بعد، ومهما حدث سنبقى متحدين ومصممين حتى المباراة الأخيرة من الموسم".
 
وختم مبابي رسالته بالقول: "شكرا للجماهير التي تدعمنا والتي سافرت خلف الفريق، هنا باريس".
 
يذكر أن ريال مدريد قلب الطاولة على ضيفه الباريسي، فرغم خسارته في ذهاب الدور ثمن النهائي بهدف دون مقابل في العاصمة الفرنسية سجله مبابي، وتأخره بهدف في الشوط الأول في مدريد بمباراة الإياب أمس الأربعاء (سجله مبابي أيضا)، تمكن الفريق الملكي من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق نجمه كريم بنزيما وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2. 
 
وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في الـ30 من يونيو المقبل، وسط تكهنات بانتقاله إلى صفوف الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
روسيا اليوم
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