مسؤولة بريطانية: أبراموفيتش لن يستفيد من بيع تشلسي

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قالت مسؤولة بريطانية، يوم الخميس، إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الخاضع لعقوبات لا يمكنه الاستفادة حال بيع النادي.

وصرحت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا بأنه "إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش".

ونقلت "رويترز" عن درونيس قولها "لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة".

وأضافت: "في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي، ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي. أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني".

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها ستمكن نادي تشلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي الإنجليزي.

وكان أبراموفيتش قد عرض النادي للبيع لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

وبحسب دوريس فإن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين، وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وغردت المسؤولة البريطانية على تويتر قائلة: "أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود".