living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قراءة بقائمة الفراعنة لتحدي المونديال..هل يفجر كيروش مفاجآت؟

11
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، قائمة المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في مواجهتي السنغال الفاصلتين، من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
 
وتستضيف مصر السنغال في 25 مارس الجاري بالقاهرة، على أن ترد الزيارة بعد 4 أيام في داكار، ليتأهل الفائز بمجموع المواجهتين إلى المونديال مباشرة.
 
قائمة المحترفين
 
وكشف كارلوس كيروش عن 9 أسماء في قائمة معسكر السنغال، كلهم من اللاعبين المحترفين، لمخاطبة أنديتهم مبكرا وإنهاء تأشيرات السفر وإجراءات الانضمام للمعسكر.
 
المدرب البرتغالي ضم النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، ومحمود حسن "تريزيغيه" لاعب باشاك شهير التركي، ومصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي، ومصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، وأحمد حسن كوكا لاعب قونيا سبور التركي، وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي، وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي.
 
قائمة كيروش كشفت عن انضمام وجوه جديدة لم تظهر معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون التي خسر الفراعنة لقبها، بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام السنغال.
 
كيروش ضم الثنائي الهجومي بعد التألق في الدوري التركي، وهما أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا إلى خط الفراعنة الأمامي في مواجهتي السنغال، مما يشير إلى احتمالية خروج واحد من ثنائي الهجوم المحلي المختار في القائمة الأخيرة، أو ربما كليهما.
 
مفاجأة جديدة
 
أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اختيارات كيروش للمحترفين، بها "مؤشرات كبيرة حول مفاجأة جديدة في القائمة النهائية".
 
واعتاد كيروش تفجير المفاجآت في قوائم منتخب مصر منذ توليه المهمة، وكانت أبرز مفاجآته استبعاد الثلاثي طارق حامد (الزمالك)، ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة (الأهلي)، قبل أن يضم هداف الأهلي في أمم إفريقيا دون استخدامه سوى لدقائق معدودة.
 
وأضاف عرابي: "يبدو أن كيروش غير مقتنع بقدرات محمد شريف، واختيار كوكا وريان مؤشر واضح لاستبعاد مهاجم الأهلي من القائمة النهائية".
 
وتابع: "كيروش يتابع مروان حمدي في الدوري ويفضله على محمد شريف، وهذا أمر واضح للجميع، فليس فقط مشهد تغيير شريف بعد نزوله بدقائق معدودة في نصف نهائي أمم إفريقيا هو ما يفسر عدم القناعة، لكن كل تصرفات المدرب مع شريف تعكس ذلك".
 
ورفض نجم الأهلي السابق وجهة نظر كيروش في هداف الدوري المصري الموسم الماضي، مضيفا: "لا أتفق إطلاقا مع كيروش في استبعاد شريف وعدم الاعتماد عليه، هذا اللاعب هو الذي يسجل أهداف الأهلي في مبارياته الأخيرة، لكنه يفقد الثقة في المنتخب بسبب كيروش".
 
واختتم عرابي حديثه، قائلا: "كيروش لن يغير أفكاره أو قناعاته أمام السنغال، مصطفى محمد سيكون المهاجم الأساسي، نتحدث هنا عن البديل، هل يكون كوكا أو ريان أو مروان، قائمة المحترفين تظهر أنه سيعتمد على نفس القوام الذي وصل به إلى نهائي إفريقيا، وتفكيره فقط في تقوية مقاعد البدلاء من وجهة نظره".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout