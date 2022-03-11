living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توخيل يعلّق على أزمة أبراموفيتش: حبنا للعبة يساعدنا

11
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علّق مدرب تشلسي توماس توخيل، على الأزمة التي يمر بها النادي الإنجليزي، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على مالك بطل أوروبا، الروسي رومان أبراموفيتش.
 
وقال المدرب الألماني توخيل للصحفيين بعد فوز تشيلسي على نوريتش سيتي 3-1، يوم الخميس: "بالطبع هناك الكثير من الإلهاء، وزاد الأمر بسبب العقوبات، وشعرنا به وتحدثنا عنه وندركه ونقبله".
 
وأوضح توخيل: "حبنا للعبة يساعدنا. وطلبنا الاجتهاد والعمل سويا. إنه أفضل شيء لاستعادة التركيز والاستمتاع بما نقوم به"، وفقما نقلت "رويترز".
 
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، نادين دوريس، قد صرّحت يوم الخميس بأنه "إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش".
 
ونقلت "رويترز" عن درونيس قولها "لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة".
 
وأضافت: "في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي، ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي. أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني".
 
وبحسب دوريس فإن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين، وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.
 
وغردت المسؤولة البريطانية على "تويتر" قائلة: "أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout