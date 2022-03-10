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سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

10
MARCH
2022
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أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن إحباطه، بعد الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد، أمس الأربعاء.
 
وصرح ليوناردو عبر قناة RMC: "إنها مصيبة، لكن لن ندفن ما قمنا به، من الصعب تفسير ما حدث، لكن خطأ دوناروما كان حاسما".
 
وأكمل: "واجهنا صعوبة في التعامل مع الموقف، لقد فقدنا السيطرة، وعلينا البحث عن حلول".
 
وانتقل ليوناردو للهجوم على حكم المباراة بقوله: "من العار أن يكون قرار التحكيم حاسما في هذا النوع من اللحظات، لكن علينا التحلي بالهدوء".
 
وأشار: "لقد ارتكبنا أخطاء، علينا إحداث تغييرات، لكن لا يتعين علينا مراجعة كل شيء، الموقف صعب، لكن حتى نهاية الشوط الأول كنا فريقا منظما".
 
وأردف: "علينا التحدث سويا لمعرفة أسباب ما حدث، لكن يجب ألا نلقي كل شيء في سلة المهملات، ليس علينا أن نبدأ من جديد مع كل هزيمة، الهدف هو الفوز بدوري الأبطال، وحتى نهاية الشوط الأول من هذه المباراة كنا بحالة جيدة".
 
وتابع: "يجب أن نحاول تحسين هذا الفريق، والحفاظ على الروح المعنوية، لاستكمال مشوارنا في الدوري الفرنسي، وإنهاء الموسم بشكل جيد".
 
وختم تصريحاته: "علينا أن نبقى معا، بوكيتينو لا يزال في منصبه هذا الموسم، الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في الإقالة".
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