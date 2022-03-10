بريطانيا تضيف مالك تشلسي لقائمة العقوبات الروسية

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أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إضافة مالك نادي تشلسي، الملياردير الروسي رومان أبراهموفيتش لقائمة العقوبات الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية إنها منعت سبعة من رجال الأعمال الروس من التصرف في أموالهم من بينهم رومان أبراموفيتش وإيجور سيتشين وأوليج دريباسكا ودميتري لبيديف، وذلك بعد إضافتهم إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله "لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لهؤلاء الذين أيدوا هجوم بوتن الضاري على أوكرانيا".

وأبراموفيتش هو مالك نادي تشلسي لكرة القدم بينما يملك دريباسكا حصصا في مجموعة إن+، ويشغل سيتشين منصب الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، ولبيديف هو رئيس مجلس إدارة بنك روسيا.

وفيما يختص بنادي تشلسي، قالت الحكومة البريطانية إنها ستمكن "البلوز" من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه الروسي.

وأضافت "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".