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المرحلة الثانية من الدوري اللبناني في التايكواندو "حصّة الأسد" لنادي المون لاسال

10
MARCH
2022
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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الثانية من "الدوري اللبناني للتايكواندو للرجال والسيدات" في نادي المون لاسال - عين سعاده .و قد توزّعت المباريات على حلبتين مع التقيّد بكافة التدابير الوقائية. 
 
حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، نائب رئيس الاتحاد محمد قازان ، وعضوا الاتحاد كل من الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، الماستر المهندس غسان أبو عراج.كما  حضر الغراند ماستر جورج خطار و الغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية و مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.
 
وفي نتائج المرحلة الثانية احراز نادي المون لاسال "حصّة الأسد" من الميداليات الذهبية(احرز نادي المون لاسال 8 ميداليات ذهبية من اصل 8 اوزان لدى الرجال و4 ميداليات ذهبية لدى السيدات من اصل سبعة اوزان  بينما احرز كل من أندية البرج عينطورة وسكوادرا وأنور ميدالية ذهبية في فئة السيدات.
 
و في ما يلي النتائج:
 
*رجال تحت 54 كلغ:
-المركز الأول: أنطوني أبو ديوان - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ايلي صليبا - نادي المون لاسال
-المركز الثالث: مارك نصر- نادي المون لاسال
-المركز الثالث: جيفري عطية - نادي انور 
 
*رجال تحت 58 كلغ:
-المركز الأول:مارك خليفه - نادي المون لاسال 
-المركز الثاني: عز الدين فرج - نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: كريس وهبه - نادي المون لاسال
-المركز الثالث: محمد الضاهر- نادي الاسراء
*رجال تحت 63 كلغ:
-المركز الأول: رالف حنينه - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ألكسندر حبيقه - نادي المون لاسال
-المركز الثالث: غاري بشيان - نادي كومبات ارينا
-المركز الثالث: خالد فرج - نادي اللواء الرفيد
 
*رجال تحت 68 كلغ:
-المركز الأول: كريس راعي - نادي المون لا سال
-المركز الثاني:جورج حداد - نادي بودا
-المركز الثالث: محمد الجاروش - نادي اللواء الرفيد
 -المركز الثالث: يامن فرج - نادي اللواء الرفيد
 
*رجال تحت 74 كلغ:
-المركز الأول: مارك زينون - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: احمد فرحات - نادي اللواء الرفيد
 
*رجال تحت 80 كلغ:
-المركز الأول:جورج الصيفي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: شربل كيريلوس - نادي بودا
-المركز الثالث: مجاهد سياج - نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: سامر نحله - نادي السيدة
 
*رجال تحت 87 كلغ:
-المركز الأول: طارق موصللي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ربيع دكاش - نادي بودا
 
*رجال فوق 87 كلغ:
-المركز الأول: راي راعي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: جاد معلوف - نادي بودا
 
*سيدات تحت 46 كلغ:
-تمثيل وزن: نينا ماريا نرشا  - نادي البرج عينطورة
 
*سيدات تحت 49 كلغ:
-المركز الاول: ريا شولي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني:ناي مزرعاني - نادي المون لاسال
- المركز الثالث: بيرنا لورد فريوات - نادي انور
- المركز الثالث: كيرينا شولي - نادي المون لاسال
 
*سيدات تحت 53 كلغ:
-المركز الأول:مارييلا بو حبيب - نادي المون لاسال
-المركز الثاني:بيرلا دميان - نادي أبناء نبتون
-المركز الثالث: دانيال جبران - نادي أنور
-المركز الثالث: ايلا ابي فرح - نادي سكوادرا
 
*سيدات تحت 57 كلغ:
-المركز الأول:ليتيسيا عون - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: كارلا دميان - نادي أبناء نبتون
-المركز الثالث: نيكول اخرس - نادي الناووس
-المركز الثالث: ريانا منصور - نادي أنور
 
*سيدات تحت 62 كلغ:
-المركز الأول:كارلي حرفوش - نادي أنور
-المركز الثاني:ساشا بطحا - نادي بودا
-المركز الثالث:آنجي عواد - نادي المون لاسال
 
*سيدات تحت 67 كلغ
-المركز الأول: كارلا بستاني - نادي سكوادرا 
-المركز الثاني: ريتا ماريا الريّس - نادي انور
-المركز الثالث: ايليان الحاج - نادي المون لاسال
 
*سيدات فوق 73 كلغ:
 -المركز الأول: ريا عازار- نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ورد سلمان - نادي المون
أشرف على البطولة رئيس لجنة حكام القتال الحكم الدولي الماستر دانيال خوراسانجيان وبمساعدة الحكام الدوليين الماستر زياد فرج ، الماستر ميشال مجدلاني، الماستر ايلي شرو والحكام الوطنيين الماستر جان أبي رزق، ألكسندرا زيدان، الماستر كريستوفر حبيقة، الماستر سليم اسمر، الماستر السا جاموس، جويل بو روفايل ، الماستر نسب حسن،الماستر سارا بستاني، سهى قزي، الماستر تالين برباري، الماستر يارا حداد،الماستر ريما حنا، الماستر شربل معربس، الماسترعبد عمسي ، وليد خشخش.
 
 
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