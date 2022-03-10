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توقيع عقد رعاية ظهر الجمعة بين اتحاد كرة السلة و"سي. أف. آي"

10
MARCH
2022
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دعت شركة "سي. أف. آي" والاتحاد اللبناني لكرة السلة رجال الصحافة والاعلام الى حضور حفل توقيع اتفاقية رعاية المنتخب اللبناني لكرة السلة للرجال وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 11 آذار الجاري في فندق الـ"ريفييرا" (بيروت) (صالة Elissar) .
 
ويتضمّن برنامج الحفل  النشيد الوطني اللبناني فكلمة الرئيس التنفيذي لشركة "سي. أف. آي" (لبنان) جان - ميشال عون فكلمة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ثم توقيع  اتفاقية الرعاية.
 
يشار الى أن منتخب لبنان للرجال احرز الشهر الفائت لقب بطولة المنتخبات العربية لأول مرة في تاريخه  بجدارة ومن دون اي خسارة ويتشارك  صدارة المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات كأس العالم مع الأردن وضمن تأهله الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم وتنتظره مشاركة هامة في  نهائيات بطولة الأمم الآسيوية التي ستقام بين 12 و24 تموز المقبل في أندونيسيا.
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