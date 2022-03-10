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تصفيات المونديال.. مصر تعلن قائمة "المحترفين" أمام السنغال

10
MARCH
2022
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استدعى مدرب منتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، الأربعاء، 9 محترفين يتقدمهم النجم محمد صلاح، لقائمة الفراعنة، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
 
وتستقبل مصر السنغال في 25 مارس الجاري بالقاهرة، قبل أن تحل عليها في دكار بعد 4 ايام، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى كأس العالم.
 
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء اللاعبين المحترفين تمهيدا لانضمامهم لمعسكر منتخب مصر المقبل في 20 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة "أسود التيرانغا"، الذين هزموا الفراعنة في نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون مطلع العام الحالي.
 
وتضم القائمة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، محمود حسن "تريزيغيه" (باشاك شهير التركي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، مصطفى فتحي (التعاون السعودي)، أحمد حسن "كوكا" (قونيا سبور التركي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، وكريم حافظ (مالاتيا سبور التركي).
 
وسيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين المشاركين في 18 مارس الجاري، على أن يتم تصفية القائمة النهائية إلى 24 لاعبا، قبل خوض المباراتين.
 
وكانت مصر، المشاركة 3 مرات في تاريخها بكأس العالم (1934 و1990 و2018)، قد خسرت أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
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