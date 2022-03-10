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ريال مدريد يعبر سان جيرمان لربع نهائي أبطال أوروبا

10
MARCH
2022
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تأهل ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز بثلاثة أهداف على فريق باريس سان جيرمان على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن النهائي.
 
وكان سان جيرمان في طريقه إلى حجز بطاقته بسهولة إلى ربع النهائي عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال إلى النادي الملكي الصيف المقبل في صفقة حرة (39)، معززا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13) ضرب بقوة في الشوط الثاني.
 
في فبراير.. لا صوت يعلو فوق صوت التشامبينزلغ
 
وهذه هي المرة الثانية التي يخرج فيها ريال مدريد باريس سان جيرمان من ثمن نهائي المسابقة، بعد الأولى موسم 2017-2018 حين فاز عليه 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه.
 
ورد النادي الملكي اعتباره لخسارته أمام الفريق الفرنسي في دور المجموعات موسم 2018-2019 عندما سقط بثلاثية نظيفة ذهابا في باريس قبل أن يتعادل على أرضه إيابا 2-2.
 
وقدم النادي الملكي شوطا ثانيا رائعا محا به الصورة السيئة التي ظهر عليها ذهابا في باريس (صفر-1) والشوط الأول في مباراة اليوم حيث سنحت فرص كثيرة لضيفه لتسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.
 
ولعب التبديلان اللذان قام بهما مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 57 بإشراك الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو مكان الألماني طوني كروس وماركو أسينسيو دورا كبيرا في قلب الطاولة على الضيوف، لأن فريقه تحسن كثيرا ونجح في تسجيل ثلاثية في مدى 17 دقيقة.
 
وارتكب حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما خطأ فادحا في تشتيت الكرة ليستغلها النادي الملكي ليدرك التعادل، قبل أن يتواصل المد الهجومي لأصحاب الأرض الذين أضافوا هدفين كانا كافيين لبلوغهم ربع النهائي.
 
في المقابل، فشل نجوم سان جرمان ومدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في إظهار أي ردة فعل في الشوط الثاني باستثناء ركلة حرة مباشرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فوق العارضة في الوقت بدل الضائع.
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