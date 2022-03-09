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أخيرا ورسميا.. الأهلي المصري يحسم ملف التجديد لموسيماني

9
MARCH
2022
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أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، تجديد عقد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة عامين إضافيين، حتى 2024.
 
وقال الأهلي في بيان: "انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين مقبلين بخلاف الموسم الجاري".
 
وكان موسيماني ومعاونوه قد وقعوا على العقود الجديدة، بعد وصول الطرفين لاتفاق نهائي على زيادة راتبه الشهري والشرط الجزائي في عقده، من دون الاعلان عن قيمة راتبه أو الشرط الجزائي.
 
وتولى المدرب الجنوب إفريقي مسؤولية الادارة الفنية للأهلي خلفا للسويسري رينيه فايلر في أكتوبر 2020، وقاده للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك، و2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
 
كما فاز ببطولتي السوبر الإفريقية 2021 على حساب نهضة بركان المغربي، و2022 والرجاء البيضاوي المغربي، كما توج ببرونزيتي كأس العالم للأندية قطر 2021، وأبو ظبي 2022، إضافة إلى كأس مصر 2020، فيما خسر بطولتي الدوري المصري الموسم الماضي لصالح الزمالك، والسوبر المحلي بالخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 2-3.
 
وأبدى موسيماني سعادته بتجديد تعاقده مع الأهلي المصري وقال في فيديو تم تصويره بمطار القاهرة قبل السفر بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز السبت، في المرحلة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا: "أنا سعيد جدا اليوم، حدث الكثير من الأمور الجيدة، الفريق لعب بشكل جيد وفاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة وتصدرنا الدوري".
 
ووجه المدرب الجنوب إفريقي الشكر لرئيس النادي محمود الخطيب "لثقته بي هو ومجلس إدارته وإيمانهم بي. أنا سعيد أني متواجد مع الأهلي".
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