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نيمار يحدد شرطا واحدا لفوز سان جيرمان بلقب دوري الأبطال

9
MARCH
2022
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قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فريقه يمكنه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بشرط واحد فقط.
 
وأكد نيمار، في تصريحات صحفية على هامش مباراة الإياب ضد ريال مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:" ما نريده أكثر من أي شيء آخر هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا يمكننا الفوز باللقب هذا الموسم لو لعبنا بشكل جماعي كفريق".
 
وتطرق نيمار للحديث عن إصابته:" من المخجل الغياب عن المباريات الكبرى، إنه أمر محزن دوما، لكن أنا بخير الحمد لله، عدت للفريق للعب مباراة شديدة الأهمية، نحن مستعدون لريال مدريد".
 
وأما بشأن ريال مدريد ، قال:" سنلعب ضد فريق غاية في الجودة، سندافع ونهاجم ونقدم أفضل ما عندنا من أجل الفوز، ولا يوجد مرشح للفوز بمباراة الغد، ربما لدينا أفضلية بالفوز في الذهاب ولكن علينا اللعب بشكل أفضل من اللقاء الأول".
 
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.
روسيا اليوم
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