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عرض رسمي لنجم المغرب من برشلونة

9
MARCH
2022
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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن اهتمام برشلونة بالنجم المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن أياكس أمستردام.
 
ونقلت الصحيفة عن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة قدم عرضه الفعلي الأول، لضم مزراوي مجانا في الصيف المقبل.
 
وأضافت الصحيفة، أن النادي الكتالوني سيواجه منافسة شرسة من جانب ميلان وبوروسيا دورتموند، على ضم ظهير أيمن أسود الأطلس.
 
وينتهي عقد مزراوي في ملعب "يوهان كرويف آرينا"، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن مزراوي قد يكون واحدا من بين 4 أسماء ستنضم إلى برشلونة مجانا في الصيف المقبل، إلى جانب الثلاثي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وسيزار أزبيليكويتا.
 
يذكر أن رئيس النادي خوان لابورتا، أعلن أمس الثلاثاء عن التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي.
روسيا اليوم
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