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الفيفا يعتبر بولندا متأهلة رسميا في تصفيات ملحق المونديال

9
MARCH
2022
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تأهل منتخب بولندا رسمياً إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل إلى مونديال 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.
 
وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 منه، لكن فيفا قرر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
 
وقال في بيان "بعد القرار الصادر في 28 فبراير الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات فيفا وويفا حتى إشعار آخر، قرر فيفا تأهل بولندا رسمياً إلى نهائي الملحق المسار الثاني".
 
روسيا خارج المشهد الرياضي.. هكذا يريد الفيفا واليويفا
  
كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي أيضاً وإقامتها في يونيو المقبل.
 
وقال فيفا "تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضاً ضمن هذا المسار بين ويلز والنمسا".
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