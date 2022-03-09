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كرة سلة: نتائج الأسبوع الخامس لبطولة الجالية اللبنانية في الامارات

9
MARCH
2022
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استُكملت بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة من تنظيم " سبورتس مانيا - دبي" وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي  والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.
 
هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الامارات حيث تجمع ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين لبنانين مغتربين في الامارات العربية المتحدة.
 
وفي ما يلي نتائج الأسبوع الخامس: فاز فريق بيروت على فريق طرابلس وكان أفضل لاعب في المباراة جوني نمر. وفي المباراة الثانية، فاز فريق زحلة على فريق بعلبك وكان ساري عزاقير أفضل لاعب في المباراة. أما في المباراة الثالثة فقد حقق فريق بيبلوس فوزاً على حساب فريق جونيه وكان أفضل لاعب ويل بشارة. واختتم الاسبوع بفوز فريق صور على فريق صيدا ونال فيليب نادر جائزة أفضل لاعب في المباراة.
 
وفي ما  يلي ترتيب الفرق حسب نتائج الأسبوع الخامس:
1- بيروت
2- بيبلوس
3- صور
4- بعلبك
5- صيدا
6- زحلة
7- طرابلس
8- جونيه
 
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