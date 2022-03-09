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بعثة اتحاد الكونغ فو تشارك في كأس العالم

9
MARCH
2022
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غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو للمشاركة في كأس العالم لجميع أساليب الفنون القتالية التي ستقام  في "كالداس دا رينه"( البرتغال) والتي يشارك فيها لبنان سنوياً.
 
يترأس البعثة ممثل الإتحاد الدولي في لبنان والشرق الأوسط وامين عام الاتحاد اللبناني بسام نهرا مع الماستر رائد بو شقرا نائب رئيس البعثة ولاعب.وفي ما يلي اسماء اللاعبين:رائد بو شقرا ، مالك العياص ، عادل منصور ، شاديا حجابو ، احمد النميري.
 
وصرح رئيس البعثة انه وعلى الرغم  من  الظروف الصعبة والامكانيات المعدومة تبقى ارادة اللبناني عامةً والرياضي خاصةً ابقاء اسم وعلم لبنان مرفوعا" في  جميع المحافل الدولية.
 
من جهته، أعرب الماستر ابو شقرا عن "الأمل  بتحقيق نتائج مشرّفة لوطننا الغالي كما عوّدنا  لاعبونا في كل المجالات الرياضية".
 
وعلى هامش البطولة وبطلب من رئيس الاتحاد الدولي برونو ريبيللو،سيشرف نهرا على محاضرة تدريبية في الفنون القتالية.
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