living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضربة قوية لسان جرمان.. هل يغيب مبابي عن لقاء ريال مدريد؟

8
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضربة قوية تعرض لها نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتعرض نجمه كيليان مبابي، لإصابة، قبل يومين من لقاء "القمة" بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني.
 
ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، تعرض النجم الفرنسي لإصابة خلال التدريبات، خرج على إثرها فورا، قبل يومين من لقاء ريال مدريد.
 
وسوياجه باريس سان جرمان خصمه ريال مدريد، على استاد سانتياغو بيرنابيو، في موقعة حاسمة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.
 
وكان مبابي قد صال وجال في لقاء الذهاب، وحسم اللقاء في الدقيقة الأخيرة، بتسجيله هدف في مرمى ريال مدريد، ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 1-0.
 
ووفقا للصحيفة الفرنسية، ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات السريعة التي أجريت على قدم مبابي، لمعرفة إذا ما كان سيكون قادرا للسفر مع الفريق إلى مدريد.
 
وقد يعني غياب مبابي عن لقاء الإياب "فرصة كبيرة" لريال مدريد لتعويض خسارة الذهاب، في مباراة ستكون "أسهل بكثير" من دون الموهوب الفرنسي الذي يصعب إيقافه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout