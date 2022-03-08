ضربة قوية لسان جرمان.. هل يغيب مبابي عن لقاء ريال مدريد؟

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ضربة قوية تعرض لها نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتعرض نجمه كيليان مبابي، لإصابة، قبل يومين من لقاء "القمة" بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، تعرض النجم الفرنسي لإصابة خلال التدريبات، خرج على إثرها فورا، قبل يومين من لقاء ريال مدريد.

وسوياجه باريس سان جرمان خصمه ريال مدريد، على استاد سانتياغو بيرنابيو، في موقعة حاسمة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وكان مبابي قد صال وجال في لقاء الذهاب، وحسم اللقاء في الدقيقة الأخيرة، بتسجيله هدف في مرمى ريال مدريد، ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 1-0.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات السريعة التي أجريت على قدم مبابي، لمعرفة إذا ما كان سيكون قادرا للسفر مع الفريق إلى مدريد.

وقد يعني غياب مبابي عن لقاء الإياب "فرصة كبيرة" لريال مدريد لتعويض خسارة الذهاب، في مباراة ستكون "أسهل بكثير" من دون الموهوب الفرنسي الذي يصعب إيقافه.