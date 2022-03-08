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لقب الرجال لفراندو من نادي لبنان الرياضي ميروبا والسيدات لفخري من ماونت سيدرز بشري والناشئات لجبري من حفرون اهمج

نظّم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج أربعة سباقات من المرحلة الثانية و الأخيرة من بطولة لبنان في السنوبورد لعام 2022 لجميع الفئات العمرية في المزار- كفردبيان.

وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية ولاعب من إيران.وتوزّعت الألقاب على اندية لبنان الرياضي ميروبا(الرجال) وماونت سيدرز بشري(السيدات) وحفرون اهمج(الناشئات).

و جاءت النتائج النهائية بعد المرحلتين على الشكل التالي:

*فئة الرجال:

-المركز الأول: مايكل فراندو (نادي لبنان الرياضي ميروبا)

-المركز الثاني: هيثم حبيقة (نادي لبنان الرياضي ميروبا)

-المركز الثالث: شربل غريشة (نادي فقرا)

*فئة الناشئات :

-المركز الأول: ألكسيا جبري (نادي حفرون اهمج)

-المركز الثاني: جينيفر طوق (نادي قنوبين)

*فئة السيدات:

- المركز الأول: أيغات فخري (نادي ماونت سيدرز بشري)

-المركز الثاني: لو اندريا زياده (نادي حفرون اهمج)

-المركز الثاني: اليكسيا جبري (نادي حفرون اهمج)

أشرف على السباق المندوب الدولي الإيراني بهرام سافهشيمشاكي ورئيسة اللجنة الفنية زينة دريان وأعضاء اللجنة الفنية في الإتحاد اللبناني للتزلج.

وفي نهاية السباقات، وزّع مسؤولو الإتحاد ورؤساء الأندية والمدربون الميداليات على الفائزين والفائزات.