خمسة لاعبين لبنانيين يشاركون في بطولتين بالفنون القتالية المختلطة

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يشارك خمسة لاعبين لبنانيين في بطولتين دوليتين بالفنون القتالية المختلطة "أم. أم. آي"MMA) ( اللتين ستقامان في العاصمة البحرينية المنامة بين 8 و13 آذار الجاري تحت اشراف الاتحاد الدولي ومنظمة "برايف".

فالبطولة الأولى تقام تحت اسم الـ"سوبر كاب" وهي أكبر بطولة دولية لفئة الهواة وخُصّصت لها جوائز مالية قيّمة تتخطّى المائتي وخمسين الف دولار اميركي

ويشارك فيها ثلاثة لبنانيين من المنتخب اللبناني تم اختيارهم من قبل الاتحاد الدولي ليشاركوا مع الأبطال العرب ضد الفريق المكسيكي وهم ريكاردو بشير(وزن 93 كلغ) وايلي منصور(وزن ال77 كلغ) وطوني ابي راشد(وزن ال70 كلغ).اما البطولة الثانية وهي لفئة المحترفين والهواة ايضا

فهي "برايف فايت ويك"Brave Fight Week" سيواجه فيها اللبناني محمد فخر الدين (رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة)خصمه الجزائري محمد سعيد المعلّم على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل .كما سيواجه لاعب وطن الأرز أدون أيوب ( هواة ) احد اللاعبين البحرينيين في وزن 70 كلغ.

ولقد غادر ثلاثة لاعبين وهم بشير وابي راشد ومنصور فجر الاثنين الى البحرين ضمن البعثة اللبنانية التي يرئسها أمين عام الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة ونائب رئيس الاتحاد اللبناني الـ"دينامو" حسن الجزيني على ان يلتحق بها اللاعبان الباقيان من الخارج.وسيشارك الحكم اللبناني عبدو الحاج في قيادة عدد من المباريات.

وسيواكب البطولة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأمين عام الاتحاد اللبناني وسام ابي نادر.

وعشية المغادرة الى البحرين، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة محمد داغر بجزيني متمنياً التوفيق للاعبين اللبنانيين في الاستحقاقين الدوليين الكبيرين.