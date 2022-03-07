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"بدأ العد التنازلي".. مدرب منتخب مصر يوجه رسالة لصلاح وزملائه لتحقيق حلم كأس العالم

7
MARCH
2022
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حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، على توجيه عدة رسائل قبل أيام قليلة من مواجهة نظيره السنغالي في الدور النهائي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
 
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي بطل إفريقيا، ذهابا وإيابا يومي (25 و29) مارس الجاري، ضمن المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
 
وأشارت تقارير صحفية إلى أن كيروش كتب "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "بدأ العد التنازلي، حيث يتبقى 15 يوما قبل بدء معسكرنا، فقط بنفس الروح يمكننا أن ننجح ونحقق الحلم المصري ونصل إلى توقعاتنا وأهدافنا".
 
وأضاف: "إن الحفاظ على التواضع والتركيز والالتزام بالعمل الجاد في كل ثانية من حياتنا، هو الصيغة الوحيدة الرابحة التي يمكن أن تدفعنا إلى الأمام حتى نتأهل إلى مونديال قطر".
 
وأتم: "أتمنى لكم كل التوفيق والصحة، وأقول لكل شخص، لا تأخذ الأمر ببساطة، لا تخطئ، استغل هذا الوقت للاستعداد والتحسن، هل أنتم مستعدون؟".
 
يذكر أن منتخب مصر يسعى للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، وتعويض خسارته في نهائي كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021" أمام السنغال بالذات بركلات الترجيح في الشهر الماضي.
روسيا اليوم
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