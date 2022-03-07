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كشف سر الضمادة التي يضعها بنزيما على يده منذ 3 سنوات

7
MARCH
2022
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كشفت صورة قام بنشرها النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني سر الضمادة التي لا تفارق يده اليمنى منذ 3 سنوات.
 
ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أظهرت إصبعه الصغير وهو في حالة انحناء شديد جراء تعرضه للإصابة، الأمر الذي دفعه لوضع الضمادة بشكل دائم خلال المباريات والتدريبات مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.
 
وذكرت صحيفة MARCA الإسبانية، أن بنزيما قرر تأجيل الخضوع للجراحة في أكثر من مناسبة، واكتفى بوضع إصبعه في ضمادة كحل مؤقت، حرصا منه على عدم الغياب عن ريال مدريد، الذي كان يعاني من وطأة تراجع النتائج حينها.
 
وتعرض بنزيما لكسر في الأصبع الصغير ليده اليمنى، يوم 13 يناير 2019، أثناء مباراة فريقه ضد ريال بيتيس، على ملعب "بينيتو فيلامارين"، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وبسبب تلك الإصابة، غاب بنزيما عن ريال مدريد لمباراة واحدة فقط، وعاد للظهور بعدها وهو يرتدي ضمادة على يده، ما زالت تلازمه حتى الآن.
 
وامتد تأجيل قرار الجراحة أكثر بعد عودة بنزيمة لتشكيلة المنتخب الفرنسي، عقب استدعائه من قبل المدرب ديديه ديشامب يوم 18 مايو 2021، بعد غياب استمر 5 سنوات، على خلفية تورطه في قضية ابتزاز مواطنه ماثيو فالبوينا.
 
وعليه سيستمر اعتماد بنزيما البالغ 34 عاما، على الضمادة حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، وبعد ذلك سيقرر إذا ما كان سيخضع لجراحة من عدمه.
 
ولعب بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم 31 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.
 
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