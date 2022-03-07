برشلونة المتأخر يقلب الطاولة أمام إلتشي ويتقدم للمركز الثالث

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عوض برشلونة تأخره ليفوز 2-1 على مضيفه إلتشي، في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، بعدما سجل ممفيس ديباي ركلة جزاء متأخرة، ليواصل الفريق الكتالوني صحوته بعد بداية صعبة للموسم.

وبعد تراجعه للمركز التاسع في نوفمبر الماضي، عندما أقيل مدربه السابق رونالد كومان، نجح تشابي هرنانديز في الصعود بالفريق للمركز الثالث، برصيد 48 نقطة متفوقا على ريال بيتس.

وافتتح إلتشي، الذي يحتل منتصف ترتيب الدوري، التسجيل قبل الاستراحة مباشرة، عندما حاول بيدري إبعاد الخطورة عن منطقة جزاء الضيوف، لكن الكرة ذهبت إلى فيدل تشافيز، الذي تجاوز بسرعته داني ألفيس وأرسل تسديدة بيسراه من زاوية صعبة إلى جوار القائم الأيسر للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وأحرز فيران توريس هدف التعادل في الدقيقة 61، بعد مجهود رائع من عثمان ديمبلي، وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى فشل جوردي ألبا في السيطرة عليها، لتصل إلى زميله مهاجم مانشستر سيتي السابق، ليتابعها في المرمى من مدى قريب.

وجاءت آخر 20 دقيقة من المباراة مثيرة، حيث صنع الفريقان الكثير من الفرص، التي تصدى لها الحارسان تير شتيغن وإدغار باديا.

وأنقذ باديا مرماه ببراعة من 3 تسديدات قوية من توريس، بينما أبعد تير شتيغن تسديدة قوية من بيرا ميلا بأطراف أصابعه، قبل أن تصل الكرة للزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وجاء هدف فوز برشلونة بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" الذي احتسب ركلة جزاء إثر لمسة يد من أحد مدافعي إلتشي في الدقيقة 84، ليضع ديباي الكرة في الزاوية اليسرى العليا.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو مرتين بعد ذلك، حيث رفض احتساب ركلتي جزاء مثيرتين للجدل لصالح إلتشي، بعد لمستين لليد داخل المنطقة.

وقال تير شتيغن للصحفيين: "تخضع لمسات اليد داخل منطقة الجزاء دائما للنقاش. لا يمكن للاعبين نزع أذرعهم من أجسامهم داخل منطقة الجزاء. أعتقد أن الحكم اتخذ القرارات الصحيحة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.