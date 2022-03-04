روسيا تطعن بقرار منع منتخباتها من المشاركة في البطولات الدولية

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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية على قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بحرمان الفرق الروسية من المشاركة في البطولات.

وكان "الفيفا" و"اليويفا"، قررا استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره أمس الخميس، إنه سيرفع دعوى قضائية واحدة على "الفيفا" و"اليويفا" أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وأضاف: "سنطالب بتمكين جميع المنتخبات الوطنية الروسية للرجال والسيدات من المشاركة في مختلف البطولات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، وكذلك التعويض عن الأضرار".

وأكد الاتحاد الروسي، أنه سيطالب محكمة التحكيم الرياضية "بإجراء سريع" بشأن هذا الملف، قبل ثلاثة أسابيع من مواجهة روسيا وبولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.

وشدد الاتحاد الروسي في بيانه على أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ.

وأشار الاتحاد الروسي إلى أن موعد تقديم الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.