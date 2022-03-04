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اجتماع بين ظريفة ووفد اتحاد الجامعات تناول تفعيل التايكواندو على الصعيد الجامعي

4
MARCH
2022
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استقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وفد الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات برئاسة رئيسه سامي قره بتيان في مقر الاتحاد بحرش تابت.وحضر الاجتماع عضو الاتحاد الغراند ماستر جو خوري.
 
وضم الوفد نائب  الرئيس الثاني ورئيس لجنة الألعاب القتالية عوض مرعي وامين السر زياد سعادة ومدير الاتحاد الياس بطرس.في بداية الاجتماع، هنأ ظريفة قره بتيان واعضاء اللجنة الادارية لانتخابهم في أواخر العام الفائت وتمنى لهم التوفيق والنجاح في تطوير الرياضة الجامعية في كافة الألعاب .
 
بدوره،أعرب قره بتيان عن اعجابه بمسيرة الاتحاد اللبناني للتايكواندو  برئاسة الدكتور ظريفة وبالنتائج المحققة على الصعيد الخارجي مشيراً الى ان لقاءاته مع رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية تندرج في اطار التنسيق معهم خاصة لناحية تنظيم البطولات الجامعية.
 
ثم ناقش الحاضرون سبل تفعيل البروتوكول الجامعي الموّقع بين الاتحادين منذ أكثر من سنة في عهد الرئيس السابق لاتحاد الجامعات المحامي القنصل نصري نصري لحود وتنظيم بطولة جامعية في التايكواندو تحت اشراف   اتحاد اللعبة واتحاد الجامعات بحيث وضع ظريفة  كامل امكانات  اتحاد التايكواندو الادارية والفنية والتنظيمية والتحكيمية والاعلامية بتصرّف الاتحاد الرياضي  للجامعات.
 
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