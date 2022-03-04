إنجاز جديد يحققه منتخب لبنان للناشئين في تزلج العمق ببطولة الدول الصغرى

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حقّق منتخب لبنان للناشئين إنجازا" كبيرا" باحرازه المركز الثاني في بطولة الدول الصغرى بتزلج العمق للعام الجاري والتي أقيمت في أرمينيا .

وقد شارك المنتخب الوطني بفريق من 4 لاعبين (2 ذكور و2 اناث ) حيث شارك متزلجو ومتزلجات وطن الأرز في سباقي المسافات الطويلة 5 كلم و 10 كلم. اما سباق السبرنت فقد الغي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد حلّت أرمينيا (الدولة المضيفة) في المركز الأول وصربيا ثالثة.

مثّل منتخب لبنان: ايغات فخري وساشا جعجع وسليم لظم وجو طوق.

وترأس البعثة المدرب المعتمد من الاتحاد اللبناني للتزلج الصربي ألكسندر ميلنكوفيتش.

ويأتي الانجاز اللبناني المحقّق في ارمينيا بعد ايام على احراز لبنان كأس آسيا للرجال والسيدات في التزلّج الألبي وبجدارة والتي نظمها بنجاح كبير الاتحاد اللبناني للتزلج في "المزار سكي ريزورت" على مدى ثلاثة ايام برعاية وحضور رئيس الاتحاد الدولي يوهان الياسيش.

سباق دولي في الأرز

على صعيد آخر، ينظّم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج سباقات دولية لفئة الأولاد في رياضة التزلج الالبي في 7 و8 و9 آذار الجاري في التعرج القصير والتعرج الطويل في الأرز.

يُعقد الإجتماع الأول لرؤساء الفرق عند الساعة السادسة من مساء الأحد 6 آذار الجاري في فندق "سيدروس"(الأرز) وعلى كل نادٍ تفويض شخص واحد لتمثيله في الإجتماع وأثناء السباق وله الحق وحده بتقديم الإعتراض.

وستُحتسب نقاط هذه االسباقات ضمن بطولة لبنان.وعلى كل لاعب أن يكون قد وقَع على "تصريح اللاعب" Athlete’s Declaration للتمّكن من المشاركة في السباق والا يُمنع من المشاركة من قبل المندوب الدولي.