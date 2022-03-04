living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنجاز جديد يحققه منتخب لبنان للناشئين في تزلج العمق ببطولة الدول الصغرى

4
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقّق منتخب  لبنان للناشئين إنجازا" كبيرا" باحرازه المركز الثاني في بطولة الدول الصغرى بتزلج العمق  للعام الجاري  والتي أقيمت في أرمينيا .
 
وقد شارك المنتخب الوطني بفريق من 4 لاعبين (2 ذكور  و2 اناث ) حيث شارك متزلجو ومتزلجات وطن الأرز في سباقي المسافات الطويلة 5 كلم و 10 كلم. اما سباق السبرنت فقد الغي بسبب سوء الأحوال الجوية.  
 
وقد حلّت أرمينيا (الدولة المضيفة) في المركز الأول وصربيا ثالثة.
 
مثّل منتخب لبنان: ايغات فخري وساشا جعجع وسليم لظم وجو طوق.
 
وترأس البعثة المدرب المعتمد من الاتحاد اللبناني للتزلج الصربي ألكسندر ميلنكوفيتش.
 
ويأتي الانجاز اللبناني المحقّق في ارمينيا بعد ايام على احراز لبنان كأس آسيا للرجال والسيدات في التزلّج الألبي وبجدارة والتي نظمها بنجاح كبير الاتحاد اللبناني للتزلج في "المزار سكي ريزورت" على مدى ثلاثة ايام برعاية وحضور رئيس الاتحاد الدولي يوهان الياسيش. 
 
سباق دولي في الأرز
على صعيد آخر، ينظّم  الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج سباقات دولية لفئة الأولاد في رياضة التزلج الالبي في 7 و8 و9   آذار الجاري  في التعرج القصير والتعرج الطويل في الأرز.
 
يُعقد الإجتماع الأول لرؤساء الفرق عند الساعة السادسة من مساء الأحد 6 آذار الجاري في فندق "سيدروس"(الأرز)  وعلى كل نادٍ تفويض شخص واحد لتمثيله في الإجتماع وأثناء السباق وله الحق وحده بتقديم الإعتراض.
 
وستُحتسب نقاط هذه االسباقات ضمن  بطولة لبنان.وعلى كل لاعب أن يكون قد وقَع على "تصريح اللاعب" Athlete’s Declaration  للتمّكن من المشاركة في السباق والا يُمنع من المشاركة من قبل المندوب الدولي.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout