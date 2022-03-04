أسلوب لبناني جديد في إطار دورة لمدربي الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو

A + A -

نظّم المدرب في الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو، ومبتكر أسلوب"قتال" " KITAL" ، وهو أسلوب لبناني جديد ، إيلي بيطار، دورة تأهيل وتثقيف رياضي في هذا الأسلوب المستحدث للمدربين المنتمين إلى الإتحاد، شارك فيها عدد من المدربين والمدربات، نفّذها بنفسه بصفته المدرّب الأول لهذا الأسلوب، برعاية رئيس الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير، وذلك إسهاماً من الإتحاد في نشر التقنيات والفنون القتالية والوعي والعلم والثقافة الرياضية، وتنشيطها، ونشرها في لبنان والخارج، لما لها من نتيجة أكيدة في تحسين المستوى التقني والفني والعلمي والثقافي والرياضي وانعكاسه على الشباب اللبناني.

وقد جرت هذه الدورة في سنتر"كوز بايس" -اليرزة، وتميّزت بالدقة، والتقنية، والإحتراف المهني، والمستوى العلمي في الأسلوب الجديد المعتمد والمسجل قانوناً في لبنان، والخاضع لمعايير الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو المستمر في تحديد الأفضل في مجال الفنون القتالية بعد درسها وتطويرها.

وبالمناسبة، وزّع نصير والمدرّب بيطار الشهادات على المشاركين والمشاركات خلال حفل تكريمي أقيم بعد انتهاء الدورة.