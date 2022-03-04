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صلاح: لو مت الآن سأكون سعيدا لأنني حققت هدفي

4
MARCH
2022
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صرح النجم المصري محمد صلاح، بأنه عمل على تطوير عقليته من أجل النجاح في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن أحد أهدافه كان أن يجعل الجميع يؤمن بفرصته في تحقيق حلمه.
 
وقال صلاح خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC" المصرية : "لا يوجد كلام يصف شعوري بالفرحة لوجود أمل لدى الناس، منذ أن خرجت من المقاولون العرب واحترفت في سويسرا، واجهت مشاكل لأنني لم أكن أتحدث الإنجليزية، وجلست مع نفسي وقلت هل أنا أرغب في العودة إلى مصر بعد شهرين مثل أي شخص احترف ولم يحقق شيئا؟ أم يجب أن أستمر وأنجح؟ وقررت الاستمرار النجاح".
 
واستطرد "لكن ليتحقق ذلك كان علي التركيز في عدة أمور منها التنمية البشرية، وتساءلت هل الموهبة فقط تحقق الأهداف أم يجب تطوير النفس بالعمل على قدرات العقل".
 
وواصل "منذ 7 سنوات لو سألت أي شخص هل تتوقع أن ينافس أي لاعب مصري على جائزة أفضل لاعب في العالم سيقول لا، لكن اليوم سيقول نعم".
 
واختتم صلاح حديثه قائلا: "إذا مت الآن سأكون سعيدا لأنني حققت هدفي بتحفيز الجميع ليؤمن بقدرته على تحقيق أهدافه وأحلامه".
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