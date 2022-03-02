living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدوري اللبناني في التايكواندو للرجال و السيدات: النتائج الكاملة للمرحلة الأولى

2
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الأولى من الدوري اللبناني للتايكواندو للرجال والسيدات لعام 2022  في نادي المون لاسال - عين سعاده .و قد توزّعت المباريات على حلبتين مع التقيّد بكافة التدابير الوقائية من وباء "كورونا".
 
حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه و أعضاء الاتحاد كل من الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري، الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، الماستر المهندس غسان أبو عراج، كارولين تشيليان .كما حضر الغراند ماستر جورج خطار و الغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.
 
و في ما يلي النتائج:
*رجال تحت 54 كلغ:
-المركز الأول: أنطوني أبو ديوان – نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ايلي صليبا –نادي المون لاسال
-المركز الثالث: جيفري عطية – نادي أنور
-المركز الثالث: ايلي بركات  – نادي انور 
 
*رجال تحت 58 كلغ:
-المركز الأول:مارك خليفة – نادي المون لاسال 
-المركز الثاني: عز الدين فرج– نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث:محمد الضاهر – نادي الاسراء
-المركز الثالث: عبدلله الباقي – نادي الاسراء
 
*رجال تحت 63 كلغ:
-المركز الأول: ألكسندر حبيقة– نادي المون لاسال
-المركز الثاني:رالف حنينة – نادي المون لاسال
-المركز الثالث: غاري بشيان – نادي كومبات ارينا
-المركز الثالث: خالد فرج – نادي اللواء الرفيد
 
*رجال تحت 68 كلغ:
-المركز الأول: يامن فرج – نادي اللواء الرفيد 
-المركز الثاني: كريس راعي – نادي المون لا سال
-المركز الثالث: عادل جنحو  –نادي تايكون
 -المركز الثالث: حسين يحيا – نادي الاسراء 
 
*رجال تحت 74 كلغ:
-المركز الأول: مارك زينون– نادي المون لاسال
-المركز الثاني: احمد فرحات –نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: عبادة فرج – نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: محمد جاروش – نادي اللواء الرفيد
 
*رجال تحت 80 كلغ:
-المركز الأول: شربل كيريللوس – نادي بودا
-المركز الثاني: جورج الصيفي – نادي المون لاسال
-المركز الثالث: مجاهد سياج – نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: سامر نحله  – نادي السيدة
 
*رجال تحت 87 كلغ:
-المركز الأول: طارق موصللي– نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ربيع دكاش –نادي بودا
 
 
*رجال فوق 87 كلغ:
-المركز الأول: راي راعي– نادي المون لاسال
-المركز الثاني: حبيب فرنسيس– نادي المون لاسال
 
*سيدات تحت 46 كلغ:
-تمثيل وزن: ريا شولي– نادي المون لاسال
 
*سيدات تحت 49 كلغ:
-المركز الأول: كيرينا شولي – نادي المون لاسال
-المركز الثاني: بيرنا لورد فريوات – نادي انور
 
 
*سيدات تحت 53 كلغ:
-المركز الأول:مارييلا بو حبيب– نادي المون لاسال
-المركز الثاني:بيرلا دميان–نادي أبناء نبتون
-المركز الثالث: دانيال جبران– نادي أنور
-المركز الثالث: ايللا ابي فرح – نادي سكوادرا
 
 
*سيدات تحت 57 كلغ:
-المركز الأول:ليتيسيا عون– نادي المون لاسال
-المركز الثاني: كارلا دميان– نادي أبناء نبتون
-المركز الثالث: ريانا منصور – نادي أنور
 
*سيدات تحت 62 كلغ:
-المركز الأول:كارلي حرفوش– نادي أنور
-المركز الثاني:ساشا بطحا–نادي بودا
-المركز الثالث:آنجي عوض– نادي المون لاسال
 
*سيدات تحت 67 كلغ:
-المركز الأول: كارلا بستاني – نادي سكوادرا 
-المركز الثاني:ايليان الحاج – نادي المون لاسال
-المركز الثالث: ريتا ماريا الريّس– نادي انور
 
*سيدات تحت 73 كلغ:
-تمثيل وزن: ورد سلمان– نادي المون لاسال
 
*سيدات فوق 73 كلغ:
 -المركز الأول: ريا عازار– نادي المون لاسال
-المركز الثاني: نور ابي فاضل – نادي انور
أشرف على البطولة نائب رئيس لجنة حكام القتال الحكم الدولي الماستر زياد فرج و بمساعدة الحكام الدوليين الماستر ميشال مجدلاني و الماستر ايلي شرو والحكام الوطنيين الماستر جان أبي رزق، ماريا زيدان، ألكسندرا زيدان، الماستر كريستوفر حبيقة، الماستر السا جاموس، جويل بو روفايل ، الماستر نسب حسن،الماستر سارا بستاني، سهى قزي، الماستر تالين برباري، الماستر يارا حداد،الماستر ريما حنا، الماستر شربل معربس، الماسترعبد عمسي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout