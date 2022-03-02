الدوري اللبناني في التايكواندو للرجال و السيدات: النتائج الكاملة للمرحلة الأولى

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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الأولى من الدوري اللبناني للتايكواندو للرجال والسيدات لعام 2022 في نادي المون لاسال - عين سعاده .و قد توزّعت المباريات على حلبتين مع التقيّد بكافة التدابير الوقائية من وباء "كورونا".

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه و أعضاء الاتحاد كل من الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري، الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، الماستر المهندس غسان أبو عراج، كارولين تشيليان .كما حضر الغراند ماستر جورج خطار و الغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.

و في ما يلي النتائج:

*رجال تحت 54 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني أبو ديوان – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ايلي صليبا –نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جيفري عطية – نادي أنور

-المركز الثالث: ايلي بركات – نادي انور

*رجال تحت 58 كلغ:

-المركز الأول:مارك خليفة – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: عز الدين فرج– نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث:محمد الضاهر – نادي الاسراء

-المركز الثالث: عبدلله الباقي – نادي الاسراء

*رجال تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: ألكسندر حبيقة– نادي المون لاسال

-المركز الثاني:رالف حنينة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: غاري بشيان – نادي كومبات ارينا

-المركز الثالث: خالد فرج – نادي اللواء الرفيد

*رجال تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: يامن فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثاني: كريس راعي – نادي المون لا سال

-المركز الثالث: عادل جنحو –نادي تايكون

-المركز الثالث: حسين يحيا – نادي الاسراء

*رجال تحت 74 كلغ:

-المركز الأول: مارك زينون– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: احمد فرحات –نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: عبادة فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: محمد جاروش – نادي اللواء الرفيد

*رجال تحت 80 كلغ:

-المركز الأول: شربل كيريللوس – نادي بودا

-المركز الثاني: جورج الصيفي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مجاهد سياج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: سامر نحله – نادي السيدة

*رجال تحت 87 كلغ:

-المركز الأول: طارق موصللي– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ربيع دكاش –نادي بودا

*رجال فوق 87 كلغ:

-المركز الأول: راي راعي– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: حبيب فرنسيس– نادي المون لاسال

*سيدات تحت 46 كلغ:

-تمثيل وزن: ريا شولي– نادي المون لاسال

*سيدات تحت 49 كلغ:

-المركز الأول: كيرينا شولي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: بيرنا لورد فريوات – نادي انور

*سيدات تحت 53 كلغ:

-المركز الأول:مارييلا بو حبيب– نادي المون لاسال

-المركز الثاني:بيرلا دميان–نادي أبناء نبتون

-المركز الثالث: دانيال جبران– نادي أنور

-المركز الثالث: ايللا ابي فرح – نادي سكوادرا

*سيدات تحت 57 كلغ:

-المركز الأول:ليتيسيا عون– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كارلا دميان– نادي أبناء نبتون

-المركز الثالث: ريانا منصور – نادي أنور

*سيدات تحت 62 كلغ:

-المركز الأول:كارلي حرفوش– نادي أنور

-المركز الثاني:ساشا بطحا–نادي بودا

-المركز الثالث:آنجي عوض– نادي المون لاسال

*سيدات تحت 67 كلغ:

-المركز الأول: كارلا بستاني – نادي سكوادرا

-المركز الثاني:ايليان الحاج – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ريتا ماريا الريّس– نادي انور

*سيدات تحت 73 كلغ:

-تمثيل وزن: ورد سلمان– نادي المون لاسال

*سيدات فوق 73 كلغ:

-المركز الأول: ريا عازار– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: نور ابي فاضل – نادي انور

أشرف على البطولة نائب رئيس لجنة حكام القتال الحكم الدولي الماستر زياد فرج و بمساعدة الحكام الدوليين الماستر ميشال مجدلاني و الماستر ايلي شرو والحكام الوطنيين الماستر جان أبي رزق، ماريا زيدان، ألكسندرا زيدان، الماستر كريستوفر حبيقة، الماستر السا جاموس، جويل بو روفايل ، الماستر نسب حسن،الماستر سارا بستاني، سهى قزي، الماستر تالين برباري، الماستر يارا حداد،الماستر ريما حنا، الماستر شربل معربس، الماسترعبد عمسي.