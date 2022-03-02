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"ديربي الغضب" ينتهي بنتيجة سلبية

2
MARCH
2022
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ساد التعادل السلبي لقاء "ديربي الغضب" بين فريق ميلان وجاره اللدود إنتر ميلان في الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
 
ولم يتمكن أحد من ميلان وإنتر ميلان "العدوين اللدودين" من هز شباك الآخر على مدار شوطي المباراة التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، ليحتفظ الفريقان بحظوظهما في خطف بطاقة العبور إلى النهائي في مباراة الإياب يوم الأربعاء 20 أبريل القادم، وعلى الملعب ذاته.
 
بينما ستقام مباراة الذهاب الثانية في الدور قبل النهائي للمسابقة، يوم الأربعاء، وستجمع فريق فيورنتينا وضيفه يوفنتوس.   
 
يذكر أن فريق يوفنتوس يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 14 مرة، متفوقا بفارق لقبين على وصيفه روما.
 
بينما فاز إنتر ميلان "النيراتزوري" باللقب سبع مرات ويتقاسم المركز الثالث مع لاتسيو في جدول ترتيب الفائزين به.
 
أما نادي ميلان "الروسونيري" فقد رفع كأس إيطاليا 5 مرات في تاريخه.
روسيا اليوم
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