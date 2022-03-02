living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كاراغر: محمد صلاح سيكون مجنونا لو رحل عن ليفربول

2
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صرح أسطورة ليفربول، جيمي كاراغر، بأنه سيكون من الجنون أن يتخلى ليفربول عن نجمه المصري محمد صلاح، وكذلك رحيل اللاعب عن الفريق، في ظل الجدل الحالي حول تمديد العقد بينهما.
 
وقال جيمي كاراغر إن محمد صلاح لاعب مميز للغاية ويمكن أن يكون هدفا للعديد من الأندية حول العالم في ظل ما قدمه لليفربول مؤخرا، ولكن أيضا مع انتهاء عقده، سيكون من الصعب على العديد من الأندية دفع الكثير من المال في لاعب يبلغ من العمر 32 عاما.
 
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، عندما سيبلغ "الفرعون" المصري من العمر 32 عاما.
 
وقال كاراغر في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "أعتقد أن ليفربول أثبت خطأ الكثير من الناس بشأن قوة الفريق في يناير الماضي دون ماني، ومحمد صلاح".
 
وأضاف: "تعاقدوا أيضا في ذلك الشهر مع مهاجم آخر (دياز)، لذا تم تعزيز هجوم الفريق، وأعتقد أن ليفربول أقوى بكثير مما يعتقده الناس".
 
وتابع: "تجديد عقد صلاح؟ يمكنك قول إن كل الفرق ترغب في الحصول على مو، لكن من سيدفع للاعب ما أو يتعاقد مع لاعب ما يبلغ 32 عاما، ويمنحه عقدا ضخما، لا سيما أن أمامهم كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، هناك جيل قادم من اللاعبين الشباب".
 
واختتم: "أعتقد أنه من الجنون أن يتخلى ليفربول عن صلاح ويتركه يرحل، لكنني أعتقد أيضا أن من الجنون أن يترك صلاح ليفربول لأنني أرى هذا النادي ويورغن كلوب بمثابة فرصة رائعة له".
 
يذكر أن محمد صلاح البالغ من العمر 29 عاما، رفض منذ فترة تمديد عقده مع النادي الإنجليزي في ظل عدم استجابة مسؤولي ليفربول لمطالبه المالية، إذ يطالب المصري بالحصول على ضعف راتبه الأسبوعي على الأقل، الذي يبلغ الآن 200 ألف جنيه إسترليني.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout