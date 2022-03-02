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تزلّج: النتائج الكاملة لسباق التعرّج الطويل لفئة الصيصان في فقرا(كفردبيان)

2
MARCH
2022
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نظّم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج سباقاً في التعرج الطويل لفئة الصيصان في منتجع  فقرا (كفردبيان) بمشاركة اكثر من  100 متزلج من جميع مدارس التزلج والأندية الإتحادية بوجود اهاليهم وفي جو مليء بالفرح والتشجيع لهذه الفئة العمرية والتي تعتبر مستقبل رياضة التزلج في لبنان.
 
وتأتي  هذه المسابقات في سياق البطولات التي ينظمها الإتحاد اللبناني للتزلج لأنها تساهم في تطوير مستوى الأولاد وتحضيرهم للمشاركة في البطولات الرسمية والمعترف بها دولياً.
 
وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
 
         مواليد 2010-2011 -إناث:
         المركز الأول: السا قهوجي: 33.09 ثانية (فاريا سبورتينغ)
         المركز الثاني: كايلا شرفان: 34.32 ث(فاريا مزار)
         المركز الثالث: لما أبو حيدر: 35.6 ث(ماونت سبورتس كفردبيان)
         المركز الرابع: ميسا الحداد: 38.79 -(فاريا سبورتينغ)
         المركز الخامس: ميشال زرقا: 39.02 -(هوليداي بيتش)
 
         مواليد 2010-2011 ذكور:
         المركز الأول: جوزيف عقيقي: 32.85 ث(باراماونت كفردبيان)
         المركز الثاني: لبيب عقيقي :33.4 ث(هوليداي بيتش)
         المركز الثالث: اليكسي باولي: 33.75 ث(فاريا مزار)
         المركز الرابع: شربل اميل زغيب :34.51 ث(ماونت سبورتس كفردبيان)
         المركز الخامس: فيليب الحاج: 34.69 ث (ماونت سبورتس كفردبيان)
 
 
 
         مواليد (2012-2013) إناث:
         المركز الأول: إيلا اسطفان:36.81 ث(فاريا سبورتينغ)
         المركز الثاني: ريا كيروز :37.63ث(الأرز الرياضي)
         المركز الثالث: ماريا قرباني: 38.2 ث(هوليداي بيتش)
         المركز الرابع: ميرا زغيب: 39.52 (ماونت سبورتس كفردبيان)
         المركز الخامس: جيا شرفان: 40.26ث (فاريا مزار)
 
 
 
 
         مواليد (2012-2013) ذكور:
         المركز الأول: كريس فرديسي: 32.2ث(فاريا سبورتينغ)
         المركز الثاني: دييغو أنطونيو دياب: 35.24ث(ماونت سيدرز)
         المركز الثالث: رفاييل أيوب: 35.36 ث(فاريا سبورتينغ)
         المركز الرابع: رامي كيروز: 36.88 -(الأرز الرياضي)
         المركز الخامس: غابرييل شحاده: 36.90-( فاريا مزار)
 
أشرف على السباق اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني للتزلج برئاسة زينة دريان ومدير محطة فقرا طارق غطاس.
 
وفي نهاية السباقات وزع رئيس الاتحاد فريدي كيروز  وأعضاء الإتحاد ورؤساء الأندية ومسؤولو محطة التزلج الميداليات على الفائزين والفائزات.ووجّه كيروز الشكر الى القيّميين على محطة فقرا لإستقبالهم إتحاد التزلج وللتنظيم الدقيق والملفت من قبل إدارة المحطة.
 
 
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