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التنس.. استمرار السماح للروس بالمشاركة في البطولات ولكن بشروط

2
MARCH
2022
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أعلنت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات للتنس اليوم الثلاثاء، السماح باستمرار مشاركة لاعبي ولاعبات روسيا وبيلاروس في دورات وبطولات الرابطتين للفردي.
 
وجاء في بيان صحفي مشترك للرابطتين أن لاعبي ولاعبات روسيا وبيلاروس سيتنافسون في الدورات التي تقام تحت رعاية الرابطتين، إضافة إلى البطولات الكبرى "غراند سلام" من دون علم ونشيد ولكن من دون العلم والنشيد الوطنيين، بسبب الأحداث في أوكرانيا.
 
وألغت رابطة لاعبي التنس المحترفين "ATP" ولاعبات التنس المحترفات "WTA" بطولة كأس الكرملين 2022، التي كان من المقرر لإقامتها في أكتوبر المقبل في العاصمة موسكو.
 
كما علق الاتحاد الدولي للتنس (ITF) عضوية الاتحادين الروسي والبيلاروسي للتنس، وتم إلغاء جميع البطولات في البلدين تحت رعاية المنظمة.
 
وبالتالي لن يتمكن منتخب روسيا للرجال والسيدات المشاركة في بطولات للفرق تحت رعاية الاتحاد الدولي للتنس، مثل كأس ديفيز وكأس بيلي جان كينغ (كأس الاتحاد سابقا).
روسيا اليوم
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